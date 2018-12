Amnesty rilascia certificati in “migrazione e accoglienza” al costo di 700 euro

Dal sito di Amnesty: “Dato lo squilibrio che continua a mantenersi tra Paesi in via di sviluppo e Paesi sviluppati sul fronte dell’accoglienza di migranti e rifugiati, è necessario un nuovo approccio globale ai movimenti migratori fondato su una vera cooperazione internazionale e su una più equa ripartizione delle responsabilità e degli oneri.

In questo contesto, molte sono le professionalità che negli ultimi anni si sono sviluppate – e che con sempre maggiore attenzione vengono ricercate dal mondo del lavoro – attorno al mondo della migrazione e dell’asilo. Questo programma si propone di creare una prima base di conoscenze e capacità per operare concretamente ed efficacemente in questo campo.

DESTINATARI

Persone già impegnate, o che desiderino impegnarsi, in attività di assistenza, aiuto legale, mediazione culturale, integrazione sociale, sostegno lavorativo o scolastico, a migranti e rifugiati.

Personale di ONG o associazioni di assistenza, centri di accoglienza pubblici o privati, servizi di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, enti locali impegnati nell’integrazione di migranti, servizi di supporto e riabilitazione per migranti vittime di violenza o traumi.

Insegnanti e personale didattico, personale di pubblici servizi o strutture sanitarie che operano con migranti e rifugiati.

Durata: 5 giorni divisi in due blocchi (7-8-9 febbraio e 1-2 marzo)

Costo: € 700

Sede di svolgimento: ISPI, Via Clerici, 5, 20121 Milano

Altre informazioni sul sito https://www.ispionline.it