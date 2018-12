Roma: marocchino lancia benzina su veicolo dell’Esercito e tenta di dargli fuoco

Marocchino lancia benzina su un mezzo dell’Esercito Italiano in via di Porta Angelica. Attimi di paura sotto le Mura Vaticane dove un uomo ha lanciato della benzina contenuta in una bottiglia di plastica contro un mezzo dell’Esercito Italiano tentatando poi di dargli fuoco. È accaduto intorno alle 12:30 di martedì 11 dicembre in via di Porta Angelica, angolo Borgo Angelico, fra le centinaia di turisti che affollavano la zona di San Pietro e dell’adiacente piazza Risorgimento.

Il tentativo è stato però sventato dapprima dagli stessi soldati della Brigata Granatieri di Sardegna impegnati nell’area del Vaticano e di Borgo Pio nell’Operazione Strade Sicure. L’uomo, un cittadino marocchino di 38 anni, è stato però bloccato dai militari mediante le tecniche MCM di difesa. Sequestrata la bottiglia da un litro e mezzo dentro al quale era contenuto ancora del liquido infiammabile.

Arrivati sul posto gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato l’uomo è stato posto in stato di fermo. Accompagnato negli uffici del vicino commissariato Borgo la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Da quanto si apprende il 38enne soffrirebbe di problemi psichici. Da accertare le motivazioni del gesto. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.

