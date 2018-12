Prete usa la Messa per fare un comizio contro Salvini

Tra preti che chiudono le chiese per protesta contro Salvini ed altri che chiedono ai fedeli di non fare il presepio per rispetto dei poveri, ecco che ieri un’altra guida spirituale è balzata agli onori delle cronache per avere pesantemente attaccato il “cattivo” Matteo, il politico e non l’evangelista.

Durante l’omelia della messa delle 11:30 celebrata alla Pieve a Castelfranco Veneto, don Claudio Miglioranza ha pesantemente criticato il ministro Salvini. Il “prete” avrebbe criticato aspramente le politiche in tema di immigrazione portate avanti dal leader della Lega e denunciato un clima di odio e razzismo che sta divampando nel Paese. Un attacco, portato avanti in un luogo di culto, che ha spiazzato non pochi fedeli come Giorgio Vigni, vicepresidente della Life Treviso, L’associazione Liberi imprenditori federalisti europei, che per protesta si è alzato dal suo posto ed è uscito dalla chiesa per, poi, rientrare quando a predica- comizio era terminata.