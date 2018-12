Tribunale del Riesame: a Riace «sistema opaco e inverminato di illegalità»

Il Tribunale del Riesame demolisce il modello Riace. Per i giudici Lucano «non può gestire la cosa pubblica né gestire denaro pubblico» perché «in nome dei principi umanitari viola la legge in maniera allarmante». Una accusa pesante, piu’ di quella formulata dal Gip: quello che emerge non è un quadro roseo né del paese dell’accoglienza, né del suo sindaco, oggi sospeso.