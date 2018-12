Il sindaco indagato: sogno il Premio Nobel per Riace

“Credo di avere subito un’ingiustizia. Sogno di tornare sindaco di Riace e che il mio paese possa vincere il Premio Nobel per la Pace”: Mimmo Lucano ha gli occhi lucidi mentre, parlando con l’ANSA (GUARDA LA VIDEO INTERVISTA), racconta l’amarezza per il divieto di dimora che gli è stato imposto, dicendo di avere fiducia nella giustizia e in una rapida conclusione della vicenda. E rivela di avere ricevuto una chiamata dal celebre regista tedesco Wim Wenders, intenzionato ad intervistare lui, il Papa e un giovane rifugiato afgano.

“Mi auguro che si possano risolvere nel più breve tempo possibile gli ultimi problemi legati alla misura cautelare che non mi consente di tornare a Riace e spero di poter indossare di nuovo la fascia di sindaco per riscattarmi e anche per un fatto morale”, spiega. Dopo la sospensione dall’incarico, ha dovuto lasciare Riace e vive nel vicino comune di Caulonia.