“Christmas of Fashion 2018” Gran Gala di Moda e Solidarietà pro Fondazione ANT

Sabato 15 dicembre 2018 come da tradizione le luci di mille candele si accenderanno sulla VII Edizione del prestigioso evento pre natalizio “Christmas of Fashion 2018”, il Gran Gala di moda e solidarietà organizzato da “Artistica Eventi D’Autore” di Eleonora Altamore Fashion Luxury, che si terrà presso la splendida “Dimora l’Amore è…” a Roma.

Quest’anno il fashion charity sarà a favore della Fondazione ANT Italia ONLUS, assistenza nazionale tumori, la più ampia realtà no profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite. La Fondazione ad oggi ha curato circa 125.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 522 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario.

ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 170.000 pazienti in oltre 80 province italiane. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva. Saranno presenti alla serata in rappresentanza della Fondazione il dott. Marco Catena, la dott.ssa Rossella Maranò, gli infermieri Valeria D’amico e Mark Castro.

Il momento moda della serata sarà rappresentato dalla sfilata haute couture della stilista Eleonora Altamore, alla quale seguiranno la cena buffet, accompagnata dagli ottimi vini dell’Azienda vitivinicola “Casale del Giglio” produttrice di vini di alta qualità del territorio Agro Pontino.

A seguire la lotteria solidale che metterà in palio accessori esclusivi del brand Eleonora Altamore Fashion Luxury.

In finale la consueta magnifica torta monumentale realizzata dalla pasticceria “Adrianense” di Anna Proietti. La serata continuerà in allegria con la disco dance.

L’evento sarà condotto dalla cantante Anna Vinci che oltre a presentare delizierà gli ospiti con la sua bellissima voce accompagnata dalla Tonino Tiberi Band.