Oliviero Toscani: “Sono un patrimonio dell’umanità”

Condividi

In una recente intervista, Oliviero Toscani, dà sfoggio della sua personalità . “Sono un patrimonio dell’umanità” dice, aggiungendo che “tutta la mia generazione lo è, tutti quelli nati tra il 1939 e il 1950, da Mohammed Ali ai Beatles”. Il prossimo lavoro del fotografo sarà una campagna per l’Onu sul settantesimo anniversario dei diritti umani. “E ci tengo particolarmente – spiega – soprattutto in questo momento in Italia, dove i diritti umani e civili stanno sparendo. Stiamo vivendo un momento come quello delle leggi razziali, attenzione. Non sono un collaborazionista, non voglio esserlo. È incredibile che nessuno si muova”.

Si schiera con Weinstein e contro il #MeToo. “Andrò a difendere Harvey Weinstein – dice il fotografo – Non è che difendo quello che ha fatto, voglio spiegare perché è successo questo. Che non è solamente colpa sua. Aspettate e vedrete”.