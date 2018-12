Migranti, scontro in Belgio sul Global Compact Onu: governo a rischio

Condividi

L’approvazione del Global Compact dell’Onu sui migranti, che dovrà essere firmato la settimana prossima a Marrakech, non è un tema caldo solo in Italia ma anche in Belgio dove addirittura rischia di essere la causa di una crisi di governo. Il primo ministro Charles Michel si è impegnato a firmare il patto internazionale, ma i nazionalisti fiamminghi dell’N-Va, una sorta di Lega belga, uno dei quattro partiti della sua coalizione, minacciano di uscire dall’esecutivo se ciò avverrà. Fallito ieri un tentativo di trovare un’intesa, Michel ha deciso di dare la parola al parlamento, dove la maggioranza dei deputati è favorevole al Global Compact.

“Chiunque voglia togliere ora la spina è un irresponsabile”, ha detto il primo ministro all’emittente Rtl, aggiungendo che tocca all’N-Va prendersi le sue responsabilità. Il capogruppo parlamentare dei nazionalisti fiamminghi, Peter de Roover, ha risposto però che il voto in parlamento non può essere vincolante. “Questo governo non andrà a Marrakech a firmare il patto”, ha detto all’emittente belga Rtbf, sottolineando che si tratta di una decisione che va presa dall’insieme del governo.