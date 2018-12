Francia: vigili del fuoco protestano contro Macron

Condividi

Le manifestazioni contro Macron continuano a diffondersi in tutte le città francesi. Dopo i gilet gialli e i conducenti di ambulanze, oggi è la volta dei vigili del fuoco.

#France: Protests continue to spread in French cities after the ambulance crews protested against Macron, now also the firefighters are supporting citizens in yellow vests. pic.twitter.com/wEJvMS1kuf

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 5 dicembre 2018