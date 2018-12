Trani: giudice del “copia e incolla” si ravvede e sospende trasferimento di un bambino

TRANI (4 dicembre 2018). Si è “ravveduto” il giudice di Trani, che voleva obbligare un bimbo a lasciare il padre con cui abita dalla nascita, per farlo andare a vivere con la madre, con cui il piccolo proprio non vuole stare e che nemmeno quasi conosce. La donna vive addirittura in un’altra Regione e con lei sta solo il figlio più piccolo: la donna, infatti, se ne andò da casa, senza preavviso e senza motivazione, al momento del parto del secondo figlio, e non ha più fatto ritorno a Trani, lasciando il figlioletto maggiore con il padre. La decisione del giudice, pertanto, aveva devastato il piccino, causandogli gravi preoccupazioni, e appariva, oltretutto, completamente immotivata. Decisione assunta persino senza analizzare i documenti e le perizie, limitandosi a un copia e incolla.

Adesso il provvedimento di allontanamento dalla casa paterna è stato sospeso ed è stato nominato un collegio di periti con il compito di valutare la vicenda. «Devo ringraziare il presidente del tribunale se si è giunti a questa decisione» commenta l’avvocato Francesco Miraglia, che tutela il padre del piccolo, «cui ho scritto personalmente e che in nemmeno una settimana è intervenuto a porre rimedio. Si è potuti quindi sospendere l’allontanamento del bambino in attesa di una perizia tecnica.