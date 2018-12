Oltre un migrante su 1000 sbarcato in Italia presenta tubercolosi polmonare attiva

Condividi

“Più di un migrante su mille sbarcato in Italia presenta tubercolosi polmonare attiva e necessita pertanto di immediato ricovero e cure”. E’ l’allarme lanciato Bruno Cacopardo, docente di malattie infettive dell’Università di Catania, tra i relatori del XVII congresso nazionale della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), in corso a Torino sino a mercoledì. “Il dato emerge da uno screening effettuato in collaborazione dall’Università di Catania e dall’Arnas Garibaldi di Catania – sottolinea Cacopardo – e appare complessa in questa popolazione la cosiddetta ‘retenction in care’ poiché i migranti avviati a trattamento antitubercolare tendono ad interromperlo arbitrariamente poco dopo la dimissione“.

Nel 2016 sono stati notificati 4.032 casi di tubercolosi, il 62% si è verificato in persone di origine straniera. “Lo smantellamento della rete di assistenza dedicata alla ‘retention in care’ dei pazienti con malattie croniche o in trattamenti prolungati, potrebbe essere destinato a creare gravi rischi, sia individuali che comunitari”, aggiunge Capopardo.