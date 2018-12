Olanda, paradiso fiscale delle multinazionali petrolifere. Inchiesta UE

La direzione generale della Concorrenza della Commissione europea ha aperto un’indagine per accertare se la multinazionale petrolifera Shell abbia o meno usufruito di aiuti di Stato. Una inchiesta giornalistica del quotidiano olandese Trouw ha svelato il trattamento di favore riservato alla multinazionale che non paga le tasse e realizza così enormi profitti, ben 13 miliardi di euro nel 2017.

Anziché criticare il governo italiano perché sta combattendo la povertà con il reddito di cittadinanza – commenta in una nota l’eurodeputato del M5s, Piernicola Pedicini -, il ministro delle Finanze olandese Woepke Hoekstra pensi a risolvere i problemi in casa propria. Ci fanno la morale e poi nascondono la polvere sotto il tappeto. I paradisi fiscali sono una vergogna. Bene ha fatto la Commissione europea ad aprire una indagine. Bisogna fare chiarezza.

Al riguardo viene riportata la traduzione di un articolo pubblicato su Le Monde.

“Le informazioni pubblicate lo scorso giovedì 29 novembre dal quotidiano olandese Trouw, riguardanti il trattamento fiscale particolarmente favorevole riservato al gigante petrolifero e del gas Royal Dutch Shell, hanno portato a numerose polemiche nei Paesi Bassi. La testata ha rivelato, in effetti, che la multinazionale non paga imposte nel Paese, realizzando enormi profitti (13 miliardi di euro nel 2017).

È grazie all’utilizzo di tutte le forme di deduzione e ad altri appigli legislativi olandesi che per Shell è stato possibile un esonero quasi totale dalle imposte nel corso dell’ultimo decennio, con benefici pari a 2 miliardi di euro nell’anno “peggiore”, fino ad arrivare a 55 miliardi nel migliore.

La multinazionale, che ha sede a L’Aia, ha costituito un’entità fiscale che le consente, accumulando profitti e perdite delle sue numerose filiali, di “sfuggire” all’imposizione fiscale. Così si legge nell’inchiesta di Trouw, basata su un documento confidenziale del ministero delle Finanze.