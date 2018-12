Decreto Salvini, corteo non autorizzato: tre antifascisti denunciati

Bari – Sarebbero stati i promotori di un corteo non autorizzato che nella serata di mercoledì ha attraversato alcune strade del centro città, da piazza del Ferrarese all’ex caserma Rossani, in via Giulio Petroni. Per questo tre persone sono state segnalate dalla polizia all’Autorità giudiziaria, per la violazione dell’art. 1 del DL 113/18, noto come ‘decreto sicurezza’, approvato definitivamente proprio ieri dalla Camera dei Deputati, ovvero “per aver ostacolato la libera circolazione ostruendo alcune strade”.

Scattano dunque anche a Bari i primi provvedimenti in applicazione al decreto voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che introduce, tra le altre misure, anche il reato di blocco stradale per chi interrompe una strada o i binari del treno, prima derubricato ad illecito amministrativo.