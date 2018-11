Terrorismo, palestinese arrestato in Sardegna riceveva sussidi pubblici

Il 38enne palestinese arrestato in Sardegna, per essere affiliato all’Isis ed aver progettato un attentato in Italia, non lavorava, ma percepiva un sussidio a causa della sua condizione di indigenza.

La moglie del 38enne, una donna marocchina, e i suoi due figli erano all’oscuro degli obiettivi criminali dell’uomo. Le indagini sono scattate lo scorso settembre, quando le autorità libanesi hanno informato quelle italiane dell’arresto di un uomo, cugino del 38enne, che stava pianificando l’avvelenamento dell’acqua della cisterna di una caserma militare nel Paese mediorentale.