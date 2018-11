In Italia il 50% degli anziani non puo’ permettersi il riscaldamento

Condividi

“Indagine del sindacato pensionati: quasi la metà degli anziani non si può permettere di accendere i termosifoni in casa. O rischia di non poterlo fare più nel prossimo futuro. C’è ancora qualcuno che pensa che portare la pensione minima a 780 euro con la pensione di cittadinanza, come abbiamo stabilito con la manovra, sia “populista”? Andate a dirlo ai nonni che muoiono di freddo. La pensione minima sopra la soglia di povertà è una misura di civiltà e non si torna indietro!”

Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook

Leggi la sintesi del rapporto sulla povertà energetica >>>

Meloni: “il vero razzismo è dare ad un pensionato sociale 480 euro”