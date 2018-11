Tenta di strangolare la ex, arrestato bulgaro

SAN SEVERO (FOGGIA), 29 NOV – E’ stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di strangolare la sua ex convivente che aveva trascinato con la forza in un sottoscala a San Severo, dopo averla trovata per strada con sua sorella. Dopo una violenta colluttazione i militari sono riusciti a bloccare l’aggressore e hanno chiamato il personale del 118 che ha rianimato la donna, di 30 anni, che aveva perso i sensi.

L’aggressore, un cittadino bulgaro di 40 anni, Bozhil Hristov, è stato arrestato con l’accusa di stalking.