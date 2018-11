ONU: a Ginevra il ‘Global Migration Film Festival’ dell’OIM

L’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni OIM dà il via oggi 28 novembre all’annuale Global Migration Film Festival (GMFF), giunto alla sua terza edizione, con proiezione di documentari, lungometraggi e cortometraggi che esplorano i temi della migrazione e della mobilità umana. Come riferisce l’OIM in una nota, la cerimonia di apertura si tiene presso il Graduate Institute di Ginevra, avviando 21 giorni di proiezioni e panel di esperti delle missioni OIM in 100 paesi. Gli eventi saranno ospitati in vari locali, dai cinema a luoghi estemporanei lungo le rotte migratorie più popolari come il corridoio trans-sahariano.

L’apertura del programma a Ginevra sarà affidata a una produzione tedesca: Strange Daughter. Il film racconta la storia di una giovane coppia destinata a stare insieme ma incastrata tra tradizioni, religione, contraddizioni e pregiudizi. Tra gli altri film offerti alle missioni OIM che ospiteranno le proiezioni, The Merger (2018), commedia/dramma australiano, e il cortometraggio danese Adnan’s Father (2017). Una giuria composta da professionisti del cinema internazionale e specialisti della migrazione selezionerà tre produzioni della categoria Short Films e due della categoria Feature Films. Il miglior film della categoria dei corti riceverà 500 dollari e il miglior film della categoria Feature Film riceverà 1.000 dollari. La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione della Giornata internazionale del migrante (18/12).