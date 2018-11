Global compact Onu, Kyenge: appello al governo, andate a Marrakech

BRUXELLES, 29 NOV – “Sarò a Marrackech con la delegazione del parlamento. Il Global compact fornisce un risvolto globale al tema della globalizzazione. Troppi gli Stati membri che hanno deciso di sabotare la conferenza inter-governativa. A questi Paesi, soprattutto il mio, l’Italia, dico: andateci”. Così l’europarlamentare Cecile Kyenge (Pd al dibattito alla miniplenaria del Parlamento Ue.

“Orban, Salvini e tutti i leader dei paesi che hanno deciso di fare questo passo: venite con noi a Marrackech. Opporsi al patto globale, significa non solo opporsi a soluzioni per una migrazione più sicura e regolare, ma opporsi alla dignità e ai diritti umani dei migranti – ha aggiunto -. Non restate al di fuori fuori dalla storia. Le migrazioni non si fermeranno“. (ANSA).

