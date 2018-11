Manovra, la UE respinge anche il deficit al 2,2%

Per evitare l’apertura di una procedura sul debito non bastano gli annunci il Governo italiano “deve prendere provvedimenti concreti” ma soprattutto serve una “correzione consistente” dei conti. Un taglio del deficit limitato allo 0,2%, infatti, “non è sufficiente” perché la distanza rimane “molto ampia”. Lo ha affermato in una intervista a “la Stampa” il vicepresidente lettone della Commissione Ue Valdis Dombrovskis

“È importante che l’Italia – ha esortato Dombrovskis- riconsideri la sua traiettoria di bilancio. Ne abbiamo parlato alla cena di sabato con il presidente Juncker e il premier Conte. È in corso un dialogo per trovare una soluzione”.