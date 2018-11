Lecco sfida Salvini: passa la mozione contro il decreto sicurezza

Condividi

Lecco sfida Salvini: passa la mozione contro il decreto sicurezza presentata dal consigliere comunale Alberto Anghileri di Con la Sinistra Cambia Lecco (che recentemente ha proposto anche di invitare in città il sindaco di Riace Mimmo Lucano). Un vittoria, quella dell’ex sindacalista della Cgil che ha del clamoroso visto che Lecco è il primo capoluogo di provincia lombardo che si oppone di fatto al decreto.

Una mozione analoga è stata presentata a Milano ma non è stata ancora votata mentre in altre Regioni, come in Piemonte, Puglia, Veneto ed Emilia, altri consigli comunali hanno detto sì (QUI IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINE DEL GIORNO DI ANGHILERI).

giornaledilecco.it

Condividi l'articolo