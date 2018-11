Due dipendenti della cooperativa Cmc Ravenna arrestati in Kuwait

di Pubblisole

Due dipendenti della ditta Cmc di Ravenna sono stati arrestati in Kwait con l’accusa di furto di un macchinario da lavoro. A darne notizia è un altro dipendente della Cmc, che è appena tornato in Italia dopo che la ditta ha sospeso i lavori che stava realizzando in Medio Oriente a causa, pare, di un ritardo nel pagamento di alcuni lavori di costruzione di un nuovo quartiere. Gli unici rimasti sul luogo sono il Project Manager Riccardo Pinella, di origine portoghese, e il responsabile amministrativo Andrea Urcioli di Cesena.