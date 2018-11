Caso Berlusconi, Corte diritti di Strasburgo archivia il ricorso dopo 5 anni

Condividi

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso, con una sentenza emessa a maggioranza a Strasburgo, di cancellare dal ruolo il ricorso del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, contro il decreto del 2012 che ne aveva determinato l’incandidabilità alle elezioni e che aveva portato successivamente alla sua decadenza da senatore.

I giudici di Strasburgo non chiariscono se i diritti del leader di Forza Italia sono stati violati o no. Non si sapra’ mai se obbligando Silvio Berlusconi a lasciare il suo seggio in Senato nel 2013, e impedendogli di presentarsi come candidato alle elezioni, comprese quelle dello scorso 4 marzo, in base a quanto previsto dalla legge Severino, l’Italia abbia violato o no i suoi diritti.