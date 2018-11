Salvini ribadisce: “Legge Fornero è sbagliata. Io la smonto pezzo per pezzo”

“L’unica cosa che l’Europa non può chiedermi è di lasciare immutata la legge Fornero”. Ospite di Unomattina su Raiuno, Matteo Salvini mette i paletti dopo la procedura d’infrazione annunciata dalla Commissione Ue contro l’Italia per la manovra in deficit del governo di Lega e M5s. Il leader leghista e vicepremier si era già detto disponibile a modificare in parte la finanziaria in Parlamento, ma con una condizione fissa: la riforma delle pensioni non si tocca.

La legge Fornero, spiega, “è una legge sbagliata. Io la smonto pezzo per pezzo”. “Noi passi indietro non ne facciamo, i soldi che abbiamo messi in manovra non li abbiamo messi lì a caso: c’è l’idea di un’Italia che cresce. Sono soldi degli italiani, non dell’Europa. E chiederemo di poterli spendere per gli italiani”.