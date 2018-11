ONU attacca l’Italia: stop campagne diffamatorie contro le Ong

La proposta italiana di inasprire le norme sull’immigrazione avrà un grave impatto sulla vita dei migranti ed’ è fonte di grave preoccupazione, sostengono gli esperti dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che sollecitano il governo a invertire la rotta. “Siamo anche preoccupati per le continue campagne diffamatorie contro le organizzazioni della società civile impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, così come la criminalizzazione del lavoro dei difensori dei diritti dei migranti, che sono diventati più diffusi in Italia”, hanno aggiunto gli esperti delle Nazioni Unite.

