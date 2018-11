Angola, espulsi 380mila immigranti clandestini in un mese

Circa 380.000 immigrati clandestini, per lo più dalla vicina Repubblica Democratica del Congo, hanno lasciato l’Angola in meno di un mese al termine dell’Operazione Trasparenza, per la lotta contro il contrabbando di diamanti: lo hanno annunciato fonti del governo locale.

Durante una visita a Dundo, nel Nord dell’Angola, al confine con la Repubblica democratica del Congo, il ministro di Stato e capo della Sicurezza presidenziale, responsabile dell’operazione, Pedro Sebastiao, ha detto ai giornalisti che diamanti per un valore di oltre un milione di dollari, sono stati sequestrati.