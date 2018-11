Guano a Roma: arrivano i falchi per combattere gli storni

Condividi

ROMA, 22 NOV – Per combattere gli storni che imperversano su alcune aree di Roma, sono in arrivo anche falchi e falconieri. L’iniziativa è tra quelle messe in campo dal Campidoglio per allontanare i volatili, tanto temuti da romani e turisti, e risolvere così anche il problema del guano su strade e marciapiedi. Solo lunedì scorso i vigili erano stati costretti addirittura a chiudere una parte di Lungotevere per questo ‘scivoloso’ inconveniente.

La ratio che ha orientato l’ultima trovata del Comune è questa: i rapaci spaventano gli uccelli, li costringono ad alzarsi in volo e li allontanano dal posto dove si sono stabiliti. Si interverrà con falconiere e falco su singole alberature, “una soluzione cruelty free, ecologica, naturale”, sottolinea l’assessorato all’Ambiente. Parallelamente andranno avanti gli interventi con gli “stress call”, ovvero quei suoni che infastidiscono gli uccelli e li fanno allontanare. Così dopo le pecore tosaerba or arrivano i falchi anti guano. ANSA

Condividi l'articolo