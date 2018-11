De Magistris: “Se cade il governo mi candido a premier”

Se si votasse l’anno prossimo Luigi De Magistris potrebbe candidarsi per fare il premier. Lo spiega il sindaco di Napoli Luigi De Magistris intervenendo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“Se si vota l’anno prossimo bisogna mettere in campo un’alternativa politica ed in quel caso potrei esserci, con un fronte democratico nazionale, una coalizione civica nazionale. Se si va a votare l’anno prossimo e noi dal 1° dicembre in poi riusciamo a far crescere questo fronte popolare democratico credo che noi ci saremo”.