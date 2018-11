Sgombero Baobab: nell’insediamento abusivo anche una minorenne italiana

Scrive il ministro Salvini su facebook: “C’era anche una minorenne italiana nell’insediamento abusivo “Baobab Experience” sgomberato martedì scorso a Roma. È stata identificata e riaffidata ai genitori. Oltre a lei è stata identificata anche una maggiorenne, sempre italiana. In totale le Forze dell’ordine hanno accertato la presenza di 24 clandestini, di cui 4 accompagnati nei Centri per il rimpatrio

“132 stranieri, tutti uomini – continua il ministro – hanno esibito documenti di vario tipo: 7 persone titolari di permesso per asilo politico, 19 con protezione sussidiaria, 42 con permesso per motivi umanitari, 30 richiedenti asilo, 3 con permesso per lavoro, 4 persone che avevano proposto ricorso contro il diniego della protezione internazionale e 3 in attesa di formalizzare la richiesta di asilo.”