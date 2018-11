Minniti: ”i populisti incatenano l’Italia”

FIRENZE, 16 NOV – “I nazionalpopulisti che stanno governando l’Italia in questo momento fanno finta di ascoltare” i cittadini impauriti, “ma il loro obiettivo è tenerli incatenati alle loro paure: se qualcuno aveva un dubbio su questo, basta guardare questi 5 mesi di governo”. Lo ha detto Marco Minniti, deputato Pd ed ex ministro dell’Interno, alla presentazione del suo libro ‘Sicurezza è libertà’ con l’ex premier Matteo Renzi a Firenze.

“Se la mia candidatura servirà a rendere più forte e unito il Pd io non mi sottrarrò”. Lo ha detto Marco Minniti a Firenze spiegando che “nel momento in cui si apre il momento congressuale, domani, la mia riserva sarà sciolta in pochissime ore e la mia riflessione conclusa”.

