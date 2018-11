Khmer rossi: storica condanna per genocidio in Cambogia

di Euronews – – Dopo 40 anni una prima volta importante: i due più alti dirigenti dei Khmer rossi ancora in vita sono stati condannati in Cambogia per genocidio. Si tratta di Nuon Chea, 92 anni, che era allora l’ideologo del partito comunista cambogiano e di Khieu Samphan, 87 anni, ai tempi la più alta carica istituzionale del regime di Pol Pot.

I due erano già stati condannati per altri crimini ma mai per genocidio. A emettere la sentenza un tribunale speciale internazionale istituito sotto l’egida delle Nazioni Unite. Vittime dei massacri, tra l’altro, le minoranze musulmane e buddiste perché i Khmer rossi volevano una società atea ed omogenea.