Espulsione Shalabayeva, a giudizio tre funzionari e quattro poliziotti

L’ex capo della squadra mobile di Roma Renato Cortese e l’allora responsabile dell’ufficio immigrazione Maurizio Improta sono stati rinviati a giudizio dal gip di Perugia per il presunto rapimento di Alma Shalabayeva. Stesso provvedimento per il giudice di pace Stefania Lavore e per quattro poliziotti coinvolti. Prosciolti invece i tre funzionari dell’ambasciata del Kazakistan, per i quali è stata riconosciuta l’immunità diplomatica. La Shalabayeva è la moglie del truffatore e oligarca kazako Mukhtar Ablyazov.

Mukhtar Ablyazov, marito della donna kazaka espulsa dall’Italia verso il Kazakistan assieme alla figlia, non è “nè un dissidente nè un oppositore” nel suo Paese. Lo ha affermato l’ambasciatore in Italia della Repubblica del Kazakistan Andrian Yelemessov, in una lunga dichiarazione diffusa per spiegare il punto di vista del suo Paese sul caso di Alma Shalabayeva e della bimba di sei anni, Aluaa, che agita il mondo politico italiano.