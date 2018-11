UE, Macron: “Non siamo vassalli degli Usa”

di Euronews – – Quando il gioco si fa duro, Emmanuel Macron s’improvvisa cowboy. Risponde per le rime al suo omologo statunitense che lo aveva criticato per l’ipotesi di voler costituire un esercito europeo. L’inquilino dell’Eliseo ha deciso di rispondere in un’intervista alla televisione francese per spiegare la sia visione di quelllo che dovrebbe essere il rapporto con un alleato, seppur di peso.

Trump, che era sbarcato nell’esagono in occasione delle commemorazioni per l’armistizio, aveva sparato a palle incatenate contro Macron, criticando le sconfitte francesi contro i tedeschi in due guerre modnaili, attaccando l’industria vitivinicola transalpina e i sondaggi inerenti Macron.