L’idea di Bersani per distruggere il Pd: ”in Italia serve lo Ius Soli”

Il Pd è entrato in analisi. Ne siamo felici, ne ha bisogno. La terapia è fissata di giovedì, dal dottor Corrado Formigli, che nel suo ufficio di Piazza Pulita ogni settimana riceve un paio di esponenti del partito o di illustri ex. Il canovaccio è sempre lo stesso: l’ospite spara qualche bordata contro Salvini, denuncia preoccupato il ritorno del fascismo, mostra indulgenza verso M5S per poi fare gli occhi dolci all’elettore grillino, che non va attaccato ma redento; infine, ragiona contrito su come il Pd sia potuto scivolare così in basso e fornisce due sbiaditi suggerimenti per risorgere.

Giovedì scorso è toccato agli ex segretari Veltroni e Bersani farsi strizzare il cervello. Entrambi hanno perso le elezioni, anche se il secondo dice di aver pareggiato, Walter contro Berlusconi, Pier Luigi correndo da solo. I due ex leader condividono l’analisi della situazione attuale: per loro comanda la Lega; M5S, malgrado abbia il doppio dei parlamentari, è una ruota di scorta, molti elettori si sarebbero già pentiti e sarebbero pronti a tornare a votare sinistra. Chiedere come mai, se le cose stanno così, il calo dei grillini nei sondaggi premia Salvini e non il Pd, interromperebbe la narrazione e quindi Formigli si tiene per sé la domanda.