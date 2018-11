Manovra, ora i vescovi fanno pure gli economisti!

“Se si sbagliano i conti non c’è una banca di riserva che ci salverà: i danni contribuiscono a far defluire i nostri capitali verso altri Paesi e colpiscono ancora una volta e soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa”. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori dell’Assemblea straordinaria dei vescovi italiani.

“Un Paese sospeso caratterizzato dalla mancanza di investimenti e di politiche di ampio respiro”, dove “gli effetti della crisi economica continuano a farsi sentire in maniera pesante, aumentando l’incertezza e la precarietà, l’infelicità e il rancore sociale”.