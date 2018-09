Nuovo caso di febbre del Nilo in Sardegna, un ricoverato a Oristano

ARBOREA (ORISTANO), 14 SET – Nuovo caso di febbre del Nilo in Sardegna. Un 70enne di Arborea (Oristano) ha contratto il virus della West Nile disease, come riportano i quotidiani sardi, e si trova ricoverato all’ospedale San Martino. Le sue condizioni stanno migliorando, ma qualche settimana fa l’uomo ha manifestato febbre alta e nonostante le cure con l’antibiotico, la temperatura è rimasta alta. Da qui il sospetto dei medici che si trattasse di febbre del Nilo: una diagnosi confermata dai risultati arrivati ieri in serata dal laboratorio del policlinico di Monserrato.

Per l’Isola si tratta del terzo caso di Febbre del Nilo dopo il contagio di due anziani a Terralba e Tramatza (Oristano). L’allarme, però, si è esteso anche in Ogliastra, sempre nella Sardegna centrale, dove sono state ritrovate due carcasse di una cornacchia e una gazza risultate positive al virus della West Nile. ansa