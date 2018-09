Draghi: ruolo della Bce non è finanziare i deficit dei governi

13 SET – “Il nostro mandato è la stabilità dei prezzi e il quantitative easing è uno degli strumenti con cui lo perseguiamo”. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in risposta a una domanda sui timori in Italia che la fine del QE equivalga a lasciare il paese a se stesso. “Nel merito, il mandato della Bce non è assicurare che i deficit dei governi siano finanziati in qualsiasi condizione”. ansa