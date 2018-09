Palestinesi pretendono denaro dagli USA e bruciano foto di Trump

di Askanews

Palestinesi bruciano foto del presidente americano Donald Trump, del suo inviato speciale Jason Greenblatt e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fuori dagli uffici del consolato americano a Ramallah, in Cisgiordania, per protestare contro la decisione degli Stati Uniti di sospendere le sovvenzioni destinate a Unrwa, l’agenzia delle Nazioni unite “per i rifugiati palestinesi“.

Il governatore del distretto di Tulkarem, Abu Bakr: “Oggi siamo davanti al consolato americano per alzare la nostra voce e respingere le azioni e decisioni americane. Manteniamo l’impegno nostro diritto di tornare alla nostra terra e alla nostra auto-determinazione. Con la decisione di sospendere le sovvenzioni a Unrwa gli Stati Uniti hanno aperto la strada a una guerra per tagliare fuori l’agenzia e il diritto dei rifugiati di tornare. Il diritto di tornare non scompare. Non lo perderemo con il tempo”. (askanews)