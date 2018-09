Aosta: condannato per peculato, sospeso dal lavoro ex dirigente Pd

AOSTA, 3 SET – E’ stato sospeso per tre mesi dalla cattedra di insegnante di filosofia al liceo scientifico ‘Bérard’ di Aosta a seguito di una condanna definitiva per peculato nell’ambito della Rimborsopoli valdostana.

Protagonista della vicenda è Raimondo Donzel, ex segretario regionale del Partito Democratico ed ex assessore regionale, che potrà tornare in classe a fine novembre. Il provvedimento è stato emesso al termine di un procedimento disciplinare nel quale Donzel è stato sentito assieme al suo legale e ai suoi rappresentanti sindacali.

L’ex dirigente del Pd era stato condannato – con sentenza definitiva emessa dalla Cassazione il 30 marzo scorso – a un anno, sei mesi e 20 giorni di carcere con la sospensione condizionale e l’interdizione dai pubblici uffici. “Non ho alcun commento da fare” ha detto Donzel. ANSA