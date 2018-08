Direttore Autostrade: ‘nulla poteva far presagire quello che è accaduto’

Stefano Marigliani (Direttore Autostrade Tronco Genovese) parla dei controlli sul Ponte Morandi a Genova: ‘Il Ponte Morandi è unico nella sua complessità. Dedicavamo a questo ponte molte tipologie di controllo, per comprendere anche lo stato di salute all’interno della struttura. Tutte queste attività di controllo le abbiamo sottoposte a valutazione di primari istituti affinchè ci confortassero che le metodologie e gli strumenti utilizzati fossero in linea con le migliori best practice ingegneristiche’.

Balle. Ci sono due interrogazioni al Senato, una del 2015 (a Renzi) e una del 2016 (a Delrio). Tutti sapevano dei rischi, tranne Autostrade)

Matteo Salvini va all’attacco di Atlantia e in un post pubblicato su Facebook punta il dito contro la holding che controlla Autostrade per l’Italia. “Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari – scrive il ministro dell’Interno – chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del Governo dopo la strage di Genova. Dall’alto dei loro portafogli pieni (e dei loro cuori vuoti) chiedessero scusa e ci dessero i nomi dei colpevoli del disastro, che devono pagare. Il resto non ci interessa”.