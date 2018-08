Mirandola, nomadi non vogliono altri nomadi nel campo “qui non c’è posto”

Proteste al campo nomadi di via Statale Nord, dove vivono 7 famiglie e devono arrivare altre 40 persone dal campo abusivo smantellato in via Manuzzi.

Le famiglie di via Statale Nord si oppongono: “Non odiamo nessuno, ma qui non c’è posto”. Intervista di Valentina Corsini, video di Gino Esposito.