Migranti, Nigeria lancia un’app per denunciare i trafficanti

Migliaia le nigeriane vittime di sfruttamento sessuale in Europa.

Le autorità nigeriane hanno lanciato un’app chiamata iReport che consente alle persone di denunciare i traffici di esseri umani nel Paese. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia nazionale contro il traffico di persone, Julie Okah-Donli, denunciando come le organizzazioni dei trafficanti stiano facendo enormi profitti ingannando giovani donne in fuga dalla povertà sulla vita felice che le attende in Europa.

La Nigeria è uno dei principali paesi di origine dei migranti che sbarcano sulle coste europee. Stando ai dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), circa 11.000 donne e 3.000 bambini arrivati in Italia nel 2016 erano nigeriani e l’80% delle donne nigeriane che arrivano in Europa sono potenziali vittime di sfruttamento sessuale.

Nei giorni scorsi Save The Children ha denunciato come tra le ragazze nigeriane che giungono via mare in Italia, 8 su 10 sarebbero potenziali vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, un numero che ha fatto registrare, tra il 2014 e il 2016, un incremento del 600%.

L’agenzia nigeriana contro il traffico di esseri umani è stata creata nel 2003 e ha favorito da allora 359 condanne. I trafficanti sono “disumani e barbari” e vanno puniti, ha detto Okah-Donli nel comunicato riportato dalla Cnn. ASKANEWS