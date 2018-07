Migranti, arrestata responsabile Ufficio cittadinanza Prefettura di Reggio Emilia

Corruzione per la cittadinanza ai migranti: arresti e sequestri

Reggio Emilia – È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, su un presunto sistema di corruzione per l’ottenimento della cittadinanza italiana.Tra i destinatari della misura figura il responsabile dell’Ufficio cittadinanza della Prefettura di Reggio Emilia ed il titolare di una agenzia di pratiche per stranieri di Guastalla.

Oltre alle misure cautelari personali si sta procedendo alla esecuzione di sequestri preventivi. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Reggio Emilia alle 12. (askanews)