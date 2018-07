Grecia, governo: incendi dolosi, presentati alla giustizia “elementi gravi”

Il governo greco ha annunciato di aver presentato “elementi gravi” alla giustizia che potrebbero indicare che l’origine degli incendi che hanno devastato l’Attica uccidendo 85 persone è dolosa.

“Un elemeno grave ci ha portato ad aprire l’inchiesta” sull’incendio di Mati, ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nikos Toskas.Anche per quanto riguarda l’altro grave incendio di Kineta, dove, però, non ci sono state vittime, Kostas ha parlato di “elementi gravi” che evocano roghi dolosi. Il ministro ha parlato anche di “testimonianze”, ma non ha dato ulteriori dettagl. Secondo le analisi, 13 incendi sono partiti tutti nello stesso momento lunedì.Oltre alle 85 vittime, 60 persono sono ancora ricoverate, 11 in terapia intensiva. (con fonte afp)

