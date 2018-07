Migranti, Juncker risponde a Conte: la missione Sophia non si tocca

L’operazione EUNAVFOR MED Sophia, criticata dal’Italia, non si tocca. “Svolge” scrive Juncker, “un ruolo fondamentale per consentire alla Libia di attuare contromisure più efficaci contro l’immigrazione irregolare e di assumere le sue responsabilità nelle operazioni di ricerca e salvataggio in conformità del diritto internazionale applicabile. È quindi nel nostro comune interesse che qualsiasi eventuale modifica relativa alle nostre attività in corso sia valutata con la massima attenzione”.

È comunque prevista una revisione del mandato dell’operazione Sophia, e potranno “essere prese in considerazione le questioni riguardanti le intese sugli sbarchi” che Conte ha sollevato nella sue lettere. AGI