Cirinnà e Vendola al Gay Village presentano “Ho due papà”

Com’è, per i figli, crescere con due papà, come si confrontano con compagni, insegnanti, sentimenti. Come rispondono quando altre persone gli chiedono dove sia la loro madre e quali sentimenti e pensieri provano per la loro portatrice e la loro donatrice. Che consapevolezza hanno del loro concepimento e quanto ne parlano con gli altri o con i loro padri. Infine, quanto è importante che i propri padri siano sposati, riconosciuti come una famiglia, cosa cambia per loro. Sanno perché c’è questa attenzione intorno a loro, perché sono intervistati da ricercatori e giornalisti?

Queste sono le domande poste a David e Danis, sette anni, protagonisti del documentario “Ho due papà” di Marco Simon Puccioni, che poi è proprio il padre, anzi, uno dei due.

Giovedì 5 Luglio dalle 22.00 il palco del Gay Village ospiterà la presentazione con proiezione del trailer di questo interessante documentario ancora in fase di realizzazione, secondo episodio del progetto video “My Journey to meet you”, che vede all’opera anche il compagno di Puccioni, Giampietro Preziosa, come produttore. A parlarne insieme a loro ci sarà Nichi Vendola insieme al marito Ed Testa, oltre alla senatrice Monica Cirinnà e alla padrona di casa Imma Battaglia.

