Tenta di violentare una 40enne in un condominio, arrestato senegalese

Ha tentato di trascinare una donna di circa 40 anni in un condominio per molestarla, ma le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei condomini e l’aggressore, alla fine, è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto in via Costantino Maes in zona Nomentana a Roma.

L’aggressore, un 20enne senegalese, è stato allontanato dalla donna grazie all’intervento di un passante che poi, insieme ad altre persone, ha bloccato il giovane. Il giovane è riuscito a scappare, ma gli agenti nel frattempo arrivati sul posto, sono riusciti poi a intercettarlo e ad arrestarlo.

La donna è stata trascinata nel condominio e palpeggiata dall’uomo. Solo grazie all’aiuto di un passante, l’aggressore ha desistito e ha cercato di allontanarsi in direzione Batteria Nomentana. Le numerose chiamate al numero unico di emergenza e le dettagliate descrizioni dell’aggressore hanno permesso agli agenti del reparto volanti, arrivati sul posto, di rintracciarlo nelle vicinanze e di arrestarlo. Accompagnato al commissariato Porta Pia, l’uomo è stato identificato per un senegalese 20enne, con a carico precedenti di polizia specifici. Portato nel carcere di Regina Coeli, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. adnkronos