Ennesimo stupro a Roma: la Capitale del Mondo non é più sicura

COMUNICATO STAMPA

L’ennesimo stupro a Roma, ormai nella nostra città sta diventando tutto intollerabile, Roma, la Capitale del Mondo non é più sicura…. La chiamano la città della non sicurezza….

L’ultima odiosa violenza in ordine di tempo, ad una donna di 44 anni, fatta salire a forza su unʼauto alla fermata dei bus di Rebibbia e violentata sotto un viadotto nei pressi di Guidonia, da un branco di bengalesi, nella notte di giovedi 17 maggio 2018,.

Stupri che ormai vengono perpetrati non solo ai margini delle periferie, sotto i ponti, nei parchi, nelle baraccopoli nelle case occupate abusivamente, nei locali chiusi da anni, ma anche in centro citta’ (considerato sicuro e presidiato!).

L’associazione Donne per La Sicurezza Onlus, da sempre impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, crede che ormai le parole non servano più, parole come mappare la città, installare telecamere (dove l’hanno fatto?) NON HANNO e non avranno alcun effetto, CHIEDIAMO invece che tutto il personale delle forze dell’ordine senza distinzione di divisa venga addestrato e impegnato nelle attività di controllo con disposizioni precise e operative, con mezzi adeguati e organizzazione seria.

VOGLIAMO UNA CITTA’ SICURA….

E allora torna in auge quando nel 2009 organizzammo le ronde rosa per difenderci dal pericolo di violenze sessuali e contro gli immigrati ubriachi. All’imbrunire iniziavamo a girare disarmate prima solo nel IX Municipio, nel quartiere Appio, dove è avvenuto lo stupro di San Valentino, poi in tutta Roma».

Allora nel 2009 volevamo solo provocare uno Stato assente ed indifferente, OGGI diventa sopravvivenza e nulla ci tranquillizza, nemmeno ascoltare dall’Amministrazione che Roma «non è una città insicura».

Siamo pronte a scendere in strada, bloccare Roma, e siamo certe che tutte le donne, gli uomini di buonsenso, le associazioni antiviolenza, si uniscano a noi.

E’ quanto dichiara in una nota il Presidente dell’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus, Barbara Cerusico

Roberta Sibaud Vice presidente Ass.ne Donne per la Sicurezza Onlus