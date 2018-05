Bimbo di 4 anni cade dal balcone e muore

Un bambino afgano di quattro anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quinto piano del proprio appartamento a Seggiano di Pioltello (Milano). L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30. Il piccolo inseguiva una palla che è caduta mentre giocava. E’ deceduto, dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale San Raffaele, alle 21.30.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, il bambino era in casa con la madre e il fratello maggiore, stava giocando fuori al balcone con una palla quando quest’ultima è caduta giù per un rimbalzo. Il piccolo sarebbe salito su una cesta per i vestiti sporchi per guardare dove fosse finita la palla e a quel punto ha perso l’equilibrio. L’impatto con l’asfalto dal quinto piano gli è stato fatale. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele dove è deceduto circa un’ora dopo. Sul caso indagano i militari di Pioltello e di Cassano d’Adda. Al momento si esclude una dinamica diversa dall’incidente. ansa

Qualche giorno fa, una bambina pakistana di un anno è caduta dalla finestra mentre la madre pregava.

