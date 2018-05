Macron: in Europa nazionalismi e tentazione di dividersi

BERLINO – Emmanuel Macron ha citato anche le elezioni in Italia, parlando ad Aquisgrana delle “tentazioni” presenti in Europa a dividersi e ad assecondare la retorica dei nazionalismi. “Abbiamo visto la Brexit, abbiamo visto le elezioni in Italia…”, ha affermato, in un passaggio del suo discorso, mettendo in guardia da chi vorrebbe dividere l’Ue. Il primo imperativo categorico per l’Europa è “non siamo deboli” e il secondo è “non lasciamoci dividere”, ha osservato Macron, ammonendo l’Europa e lanciando quattro imperativi categorici nel corso del suo discorso. “La divisione porta alla paralisi”, ha aggiunto, “porta alla guerra fra le posizioni”.

Macron ha poi inviato un messaggio alla Merkel: “La Germania non abbia il feticcio del surplus di bilancio e di quello commerciale, perché questo va a spese degli altri”, ha detto dopo aver spronato i francesi ad affrontare “i cambiamenti” necessari, ad essere pronti “anche a spendere meno soldi pubblici”. Ed ha esortato “analogamente” i tedeschi, a superare i loro tabù.

Da parte sua la cancelliera ha promesso collaborazione. Sui temi finanziari “la discussione è difficile, ma faremo progressi nell’unione bancaria” e “rafforzeremo l’eurozona”, ha detto sottolienando che i leader si sono preposti l’obiettivo di arrivare a dei progressi entro giugno, “e questo succederà”.

ANSA Europa