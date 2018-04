Sicilia, Musumeci: “Senza i disabili avremmo più soldi”

Durante la discussione sulla Finanziaria, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci affronta la questione disabili, dopo le proteste di ieri. “Se non ci fossero stati disabili gravissimi avremmo avuto più soldi per altri settori”, dice a Sale d’Ercole.

Per il comitato #Siamo handicappati no cretini sono parole inaccettabili. “Si vergogni e faccia pubblica ammenda non per le parole ma per il senso di quello che vogliono trasmettere: odio sociale nei nostri confronti”.

Poi aggiungono in un post su Facebook: “Ci scusi se abbiamo la colpa di esistere e se siamo così numerosi. Ma non siamo disposti ad accettare ‘soluzioni finali’.

a cura di Giorgio Ruta

Successivamente Musumeci ha diffuso questo video, pubblicato su Facebook.